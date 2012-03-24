В Лавре совершат последнее в посту поминовение усопших

Сегодня, в храмах Киево-Печерской Лавры по окончании Божественных литургий будут совершаться панихиды.

По Уставу Православной Церкви во 2-ю, 3-ю и 4-ю седмицы Великого поста совершается особое общее поминовение усопших. Усиленные заупокойные моления в субботы Великого поста установлены как бы в возмещение не могущего быть в будничные дни поста литургического поминовения.

Чтобы правильно помянуть усопших, нужно прийти в храм к началу службы и подать заупокойную записку. За усопших, чьи имена написаны в записках, во время Божественной литургии священником из просфоры вынимается частица и, с молитвой о прощении грехов, омывается в Крови Христовой. Очень хорошо подать посильную милостыню нищим. Можно пожертвовать на помин души какие-либо приношения (для этого в храмах существуют особые панихидные столики). На панихиду нельзя приносить мясную пищу и спиртное (кроме церковного вина). Свечи с молитвой об упокоении ставят на канун – особый подсвечник в виде прямоугольного столика с Распятием.

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