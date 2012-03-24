Партиарх Кирилл: "утки" блогеров не должны не должны быть в центре внимания РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что информационная политика Русской православной церкви должна заключаться не в ее реакции на высказывания "хлестких блогеров", а в донесении до общества информации о "практических делах" Церкви, сообщает РИА Новости.

"Мы сейчас задумываемся о том, что, может быть, не совсем правильно строится церковная информационная политика. Так много вызовов, так много того, на что нужно реагировать, что в основном наша информационная энергия уходит на эту реакцию. Я не уверен, что это правильно. В первую очередь мы должны предлагать обществу положительную информацию о том, что мы делаем, - о наших мыслях, о наших делах - особенно о наших делах", - сказал патриарх Кирилл в пятницу на третьем заседании Координационного комитета по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой РПЦ.

Он отметил, что внимательно следит за информацией на официальных сайтах Московского патриархата и считает, что на них представлено мало информации о значимых инициативах РПЦ и православной общественности, в частности, о деятельности Координационного комитета.

"И получается так, что мы молчим, что народ ничего не знает, но достаточно какому-нибудь хлесткому блогеру запустить любую утку, как все начинают с энтузиазмом это обсуждать. А может, обсуждать следует практические дела, которыми занимаются Церковь и общество?", - заявил патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что сегодняшняя православная общественность "очень активна в своей массе", о чем, в частности, свидетельствуют "десятки тысяч пылких слов в блогах", которые ведут верующие - как миряне, так и духовенство.

"Никак не умаляю важности и необходимости глубоких, серьезных дискуссий в православной среде, но хочу каждому их участнику напомнить, что именно к нему относятся слова Спасителя "по плодам их узнаете их". По плодам, а не по разговорам и тем более не по ёрничанию, не по анекдотам, не по болтовне, не по желанию показаться сильным, умным, убедительным, хлестким", - отметил патриарх Кирилл.

Он выразил надежду на то, что "православное интернет-сообщество воспримет эту великую заповедь Божию "по плодам их узнаете их", и интернет-пространство "очистится от всей той шелухи, которая сегодня надрывает нравственное чувство очень многих людей".