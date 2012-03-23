В УПЦ готовятся к празднованию 20-й годовщины Харьковского Собора

21 марта наместник Киево-Печерской лавры, временный управляющий Киевской епархией митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел посетил в больнице Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Митрополит Павел обсудил с Его Блаженством текущие вопросы деятельности Украинской Православной Церкви.

Как глава Комиссии по организации празднования 20-й годовщины исторического Харьковского Архиерейского Собора Украинской Православной Церкви и 20-летия пребывания на Киевской кафедре Блаженнейшего митрополита Владимира, митрополит Павел испросил благословения Предстоятеля на проведение заседания комиссии по организации юбилейных торжеств.

Как временный управляющий Киевской епархией митрополит Павел ходатайствовал о вручении наград Украинской Православной Церкви клирикам епархии, достойно несущим церковное служение, и представил на утверждение Его Блаженству список кандидатур к награждению.

Накануне, 20 марта, Блаженнейший митрополит Владимир принял в больнице архиепископа Запорожского и Мелитопольского Луку.

Архиепископ Лука доложил Предстоятелю о положении дел в епархии, а также получил благословение на вручение церковных наград ряду клириков.

Правящий архиерей Запорожской епархии также рассказал Блаженнейшему владыке о ходе епархиального благотворительного проекта «Любовь милосердствует», после чего митрополит Владимир присоединился к участникам проекта и лично пожертвовал 15 тысяч гривен.

Патриархия.ru