Митрополит Владимир: Я живу интересами Церкви

«ЦЕЛЬ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА — СБЛИЗИТЬСЯ С ХРИСТОМ. ИНАЧЕ НЕТ СМЫСЛА — НИ ЖИЗНИ, НИ ТЕХ СТРАДАНИЙ, КОТОРЫЕ ВЫПАДАЮТ НА ДОЛЮ КАЖДОГО»



Ваше Блаженство, все эти годы Вы очень много проповедовали — и в храме, и по радио, и с телеэкранов. Столько времени в связи с болезнью верующие не могли слышать Вашего пастырского слова, но очень его ждали. И вот теперь, когда снова Вы можете обращаться к пастве, что бы Вы хотели сказать всем нам?

Сердечно благодарю всех за молитвы.

Вспоминая слова апостола Павла, великого проповедника, которого чтит Святая Церковь, хотел бы еще раз подчеркнуть: мы должны проникнуться чувством преданности Богу и служением нашим ближним. Есть наставление у апостола: в истине стойте, держитесь веры. Есть и ряд других, которые призывают нас к святости. Цель жизни человека — приобретение святости, достижение святости. Как преподобный Серафим Саровский говорил, что стяжание Духа Святого — все равно, что святость. Решающую роль играет это в жизни нашего общества и нашей Церкви.

«Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас», — говорит нам Господь через Псалмопевца. Цель жизни человека — сблизиться с Христом. Иначе нет смысла — ни жизни, ни тех страданий, которые приходятся на долю каждого, ни сердечного терпения.

Познавать Бога необходимо для того, чтобы уразуметь истину нашего спасения. Познавать Бога — это означает приблизиться к Нему, сделать еще один шаг в Его сторону. Тесное общение с Ним и есть залог достижения жизни вечной.

Сейчас Великий пост, когда каждый христианин призывается в свою меру к подвигу. Какие задачи на Великий пост ставите для себя Вы?

Задачи те же, что и все христиане должны ставить перед собой. Мне неловко начинать с того, чтобы показать себя. Нет такой нужды, потому что должен быть нелицемерный подвиг, настоящий пост. Простое воздержание от пищи и пития приводит к трагическому состоянию гордости, забывчивости. Вместо того, чтобы в конечной цели нам соединиться с Господом, получается, что мы вокруг ходим, по сторонам смотрим, ищем повод для гордости, чтобы увидеть: а мы, когда постимся, как выглядим? Над этим человек много работает, к сожалению. А думать нужно о другом, о Христе.

Мы верим в Господа нашего Иисуса Христа, Начальника нашей жизни, нашего Спасения. Верим в Святую Соборную Апостольскую Церковь, верим в Ее бытие, в Ее постоянную помощь тем, кто к Ней обращается. Все средства есть у Церкви, собранные в семи Таинствах, которые Церковь утвердила и которыми и поныне, можно сказать, благословляет тех, кто родился, крестился, кто женился. Чтобы все возрастали в духе церковном и приобретали благодать Святого Духа.

Поэтому каждый человек должен спешить обратиться к Богу, пока не поздно. Жизнь так коротка, одним мгновением проходит. Многие в конце своей жизни хватаются за голову, говорят: «Боже мой, у меня столько еще дел, столько планов, столько обещаний, и конец всему. Как же это получается?!»

Что бы Вы пожелали тем, кто только собирается поститься, кто еще думает, поститься ему или нет?

Приходится, хотя и с сожалением, отмечать тот факт, что лучше те, кто находится в поисках — они в более выгодном положении, чем те, которые считают, что вот, они уже все знают и уже будут других учить.

Пост настоящий — это полное воздержание от грехов, от греховных мыслей и дел, которые занимают человека. Тому, кто поститься, становится легче нести крест и достигать спасения.

«В ЦЕРКВИ НЕТ "СВОИХ" И "ЧУЖИХ", ЕСТЬ ХРИСТОС. ОН ПРИЗЫВАЛ И ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ»

Несколько вопросов по случаю наступающего юбилея — 20-летия Вашего Предстоятельства. Что сейчас из Вашего 20-летнего служения на кафедре Киевских митрополитов вспоминается с особым теплом и радостью?

Я, к сожалению, не был на Архиерейском Соборе в Харькове, который состоялся 20 лет назад. Я был в Финляндии на богословской конференции. После Архиерейского Собора мне позвонили и спросили, имею ли желание и принимаю ли архиерейское решение и постановление. Пусть будет воля Божия — я ничего не выбирал и ни от чего не отказывался.

Много радостного было. Самое приятное — когда разрешили открыто проповедовать, перестали запрещать. Радостно было, когда с таким трудом было добыто разрешение на регистрацию православных общин, когда наше молодежное движение начало развиваться.

Радостно появление епархий — разделение больших и крупных, потому что столько людей пришло в Церковь, увеличилось количество священнослужителей, множились епархии, монастыри. И это продолжается, слава Богу. Даст Бог, будут какие-то результаты.

Ваше Блаженство, это жизнь Церкви, а какие светлые моменты запомнились лично Вам?

У меня нет личных интересов, я живу интересами Церкви.

А что за эти годы было в Вашем служении тяжелее всего?

Время было сложным и для становления Украины, сложным оно было и для Церкви. По приезде в Киев, я вспоминал Чернигов, потому что я в конце 60-х был там четыре года правящим епископом. И всегда жалел, когда видел среди людей нелюдские отношения. Жалел о том, что не знал, как сказать и к кому обратиться, чтобы поняли: спешите, люди добрые, делать добро, а то погибель поглотит вас.

Было много проблем, но страшнее всего братоненавидение. Оно отголосок и сегодня имеет в отношениях разных церквей… Я помню, как в начале были раздражены люди. Как некоторые священники, и даже некоторые епископы отошли от истинной канонической апостольской Церкви и возглавлять стали то, что антизаконно, не Божественно, а значит и не спасительно.

Как сегодня относиться к тому, что о Вас молятся не только православные, но и те, кто находятся с нами в разделении?

Спасибо всем. И я прошу святых молитв у вас всех — не столько обо мне, сколько о всей нашей Церкви. Нужно уважать молитву и всякое молитвенное поклонение как отдельного человека, так и целых групп. У нас нет евхаристического общения с отошедшими, но домашняя молитва не запрещена. И если мы будем помнить и поминать друг друга, возможно Господь пробудит совесть и приведет нас к единству во Христе.

Уже 20 лет Церковь в Украине находится в разделении. И за это время выросло целое поколение людей, которые не причастны к расколу, но вынуждены жить в его реалиях, часто без понимания, что же нас все-таки разделяет. Как нам, молодому поколению Украинской Православной Церкви, относиться к нашим сверстникам, выросшим и воспитанным в УПЦ КП и УГКЦ? Искать ли пути примирения, ведь идею сближения с неканоническими конфессиями в нашей Церкви не все поддерживают…

Думаю, что некоторые новообращенные действительно могут не понимать исторический путь нашей Церкви. Сейчас есть те, кто активно включаются в молодежное движение, в дела милосердия, посещают воскресные школы, поступают в духовные семинарии. Все это направлено на то, чтобы человек без всякого давления, без угроз становился на путь размышлений о Церкви, которая как Мать призывает всех и всех объединяет.

Есть одна непреложная истина, которую нужно уразуметь. В Церкви нет «своих» и «чужих», «черных» и «белых», а есть Христос, и Он призывал и призывает всех, все Он побеждает и всего достигает. Главное — держаться одного курса, курс один должен быть — ко Христу. К Нему навстречу надо стараться идти каждому из нас, стремиться к Нему душой и сердцем. Тому, кто приобщился, развиваться, терпеть и помогать ближнему своему — тому, кто не приобщился.

Не только молодежь, но и современные пожилые люди в поисках истины стали очень раздражительными. Поэтому и возникают конфликты, часто начинаемые и из-за религиозных вопросов, а истинная цель жизни на земле часто забывается.

Сейчас наша Церковь переживает непростой период. В какой-то мере эти трудности отражаются на страницах средств массовой информации, и многие люди, в первую очередь светские, очень смущаются. Что бы Вы могли сказать тем, кто еще не в Церкви и имеют к ней претензии?

Сказать: «Иди и смотри», — как в Евангелии сказано. Посмотри и убедись в том или ином. Или утвердись в сомнениях, или отбрось их, но при этом надейся на Бога. В Церкви всех, кто призывает Его Святое Имя, поминают и принимают.

«ВСЕ ЦЕРКОВНЫЕ ИЗДАНИЯ ДОЛЖНЫ ИДТИ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ С ИХ ПОМОЩЬЮ ПРОТАПТЫВАЛИ СЕБЕ ДОРОГУ КО СПАСЕНИЮ ВСЕ ЛЮДИ»

Ваше Блаженство, по Вашему благословению 14 лет назад была создана первая интернет-страничка нашей Церкви. С тех пор сайтов уже очень много. А как Вы относитесь к Интернету, ведь сегодня он совсем не такой, как был 14 лет назад?

Интернет для нашей Церкви — нужная вещь. И такие современные достижения будут шириться и развиваться. К сожалению, информации много и человеку трудно разобраться. Но нам нужно использовать возможности нести свою веру, общаясь с молодежью в университетах, школах и, даже, в детских садах. Нужно помнить: Господь требует от нас проповедовать Евангелие всем народам, всей твари. И «кто уверует и крестится, тот спасется, кто не принимает Крещение, тот осужден будет» (Мк. 16:16).

Наша интернет-страничка хорошая. Особенно важно, что люди между собой имеют свое суждение, о чем-то говорят, критикуют.

Я сам когда-то стоял у истоков — и нашего «Православного вестника», и нашей «Церковной православной газеты». Эта деятельность всегда была благородной и важной.

Помню, был один случай, когда я был редактором «Православного вестника». Тогда власти требовали, чтобы поменьше было слышно не только в устной речи, но и в письменной, что есть Бог. И вот я принес крутую, будем говорить, статью в редакцию. За идеологию нашего журнала и других изданий, которых в то время было раз-два, и обчелся, отвечал уполномоченный человек в комитете по вопросам религии. И вот он мне с раздражением говорил: «Виктор Маркианович, что же это получается? Страна идет вперед, а вы тянете назад. Страна имеет светлое упование, а вы что проповедуете? Пугаете людей бесами. Убрать это слово, "бес"!» И приходилось убирать. Говорил он: «Оставьте его в покое, зачем на страницах поминать. Не философствуйте. Зачем всех пугать? Все эти боги, боги. Давайте договоримся, чтобы упоминаний таких не было…» Мы тогда перевели на шутку. Но шутка шуткой, а было настоящее гонение на Церковь.

Но это пережили, слава Богу, те трудные времена. И будем все вместе стараться содействовать развитию наших церковных изданий в дальнейшем.

Ваше Блаженство, что бы Вы могли пожелать нашим читателям и, вообще, всем верующим?

Все церковные издания вообще должны идти в одном направлении, чтобы каждый день с их помощью протаптывали себе дорогу ко спасению все люди — верующие, не верующие, упрямо не верующие, упрямо верующие — сказать, кто есть кто, сложно, все в руках Божиих.

Все наши издания — это благость и милость Божия. Если они слабенькие — это очень зависит от епархии, от правящего архиерея, — надо активно помогать. А всем вместе — сотрудничать. И на этом пути хочу всем пожелать, чтобы Господь просветил всех нас в жизни временной и в будущем веке.

Ваше Блаженство, мы очень ждем Вас на торжества по случаю 20-летия Предстоятельства. Какой подарок мы, верующие, могли бы Вам сделать к юбилею?

Молитва.

Беседовали Ю. Коминко и Е. Головина, «Православие в Украине».