Киево-Печерская Лавра приглашает на ярмарку «Пасхальная корзина»

С 10 по 17 апреля на территории Киево-Печерского заповедника пройдет II Благотворительная ярмарка «Пасхальная корзина», которая поможет собрать средства на лечение двух тяжелобольных подростков.

Организаторы мероприятия: Украинская Православная Церковь, волонтерское движение православной молодежи «Молодость не равнодушна!", Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник.

Благотворительная ярмарка - это возможность приобщиться к добрым делам с помощью искусства. Ежедневно в рамках пасхального фестиваля пройдут творческие мастер-классы по декорированию пасхальных корзин живыми цветами, уроки писанкарства, витражной росписи.

Также на Ярмарке можно будет приобрести пасхальные подарки, пояса и продуктовые наборы в корзинах к праздничному пасхальному столу. Кстати вкусная снедь изготавливается на монастырских угодьях Киево-Печерской Лавры.

На время проведения фестиваля центральную площадь Киево-Печерского заповедника будут украшать уникальные гигантские композиции из живых цветов, в частности «Цветочная писанка» высотой 2,5 метра. Флористический шедевр из 7500 роз изготовят мастера цветочного кутюрье LoraShen - благотворительного партнера пасхальной ярмарки.

О фестивале «Пасхальная корзина», а также анонсах событий узнавайте на сайте: www.pasxa.in.ua

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