В РПЦ поддержали ограничение оплодотворения однополых пар

Представитель Русской православной церкви в Страсбурге игумен Филипп (РЯБЫХ) поддержал решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об отказе женщине усыновить ребенка своей партнерши и об ограничении доступа однополых пар к искусственному оплодотворению, сообщает РИА Новости.

"Европейский суд по правам человека вынес решение по делу двух гражданок Франции ("Дюбуа против Франции", дело № 25951/07), заявив, что Франция не нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, отказав женщине-лесбиянке усыновить ребенка своей партнерши и ограничивая доступ к искусственному оплодотворению однополым партнерам с донором из гетеросексуальной пары. Представительство Русской православной церкви в Страсбурге выражает удовлетворение принятым решением", - сказал в среду игумен Филипп.

"Современное право, в том числе французское, исходит из естественного порядка, при котором у человека может быть только одна мать и один отец. А потому, появление другой "законной" матери предполагало бы лишение прав той, которая родила ребенка. Именно поэтому сегодня так настойчиво представители сексуальных меньшинств пытаются ликвидировать понятия "отец" и "мать", заменив их термином "родитель", - считает игумен Филипп.