Православные отмечает память сорока Севастийских мучеников

Сегодня Православная Церковь отмечает память сорока Севастийских мучеников — воинов-христиан из города Севастии (Малая Армения, территория современной Турции), которые приняли мученическую смерть за веру во Христа, сообщает Сalend.ru.

В 313 году святой Константин Великий издал указ, согласно которому христианам разрешалась свобода вероисповедания, и они уравнивались в правах с язычниками. Но его соправитель Ликиний был убежденным язычником и в своей части империи решил искоренить христианство, которое там значительно распространилось. Ликиний готовился к войне против Константина и, боясь измены, решил очистить от христиан свое войско.

В то время в армянском городе Севастии служила дружина из сорока каппадокийцев, храбрых воинов, которые были христианами.

Язычники предложил им отречься от Христа и тем снискать себе честь и расположение самого императора. Услышав отказ, их казнили. Тела святых были сожжены на костре, а обуглившиеся кости брошены в воду, чтобы христиане не собрали их.

Спустя три дня мученики явились во сне блаженному Петру, епископу Севастийскому, и повелели ему предать погребению их останки. Епископ с несколькими клириками ночью собрал останки славных мучеников и с честью похоронил их.

Память 40 мучеников относится к кругу наиболее чтимых праздников. В день их памяти облегчается строгость Великого поста и совершается Литургия преждеосвященных даров.