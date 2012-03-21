Комиссия согласует Устав УПЦ с Уставом РПЦ

Главная задача Комиссии по подготовке изменений и дополнений в Устав об управлении Украинской Православной Церкви состоит в приведении Устава УПЦ в соответствие с действующим законодательством и согласовании с Уставом Русской Православной Церкви, а также с последними решениями Архиерейских и Поместных Соборов.

Об этом сказал председатель Комиссии по подготовке изменений и дополнений в Устав об управлении Украинской Православной Церкви митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион по результатам первого заседания Комиссии.

Отвечая на вопрос о стоящих задачах перед Комиссией по подготовке изменений и дополнений в Устав об управлении УПЦ митрополит Иларион сказал: «Последний Архиерейский Собор показал, что в архиереев, духовенства и верующих нашей Церкви возникают вопросы относительно действующего Устава об управлении УПЦ, которым мы живем с 2007 года. Это связано вообще с изменениями и в государстве, и в Церкви. Поэтому есть некоторые неувязки и неточные определения тех или иных вопросов. И это требует кропотливой канонической и юридической работы». «Главная задача нашей Комиссии привести наш Устав в соответствие с действующим законодательством и согласовать с Уставом Русской Православной Церкви, с последними решениями Архиерейских и Поместных Соборов», - сказал он и добавил, что «Комиссия должна изучить эти вопросы, рассмотреть их и вынести на рассмотрение Священного Синода, а Синод соответственно уже должен вынести на рассмотрение Собора епископов вопрос о внесении изменений в действующий Устав».

Глава комиссии также рассказал, что первое заседание имело организационный характер. «Мы очертили круг вопросов и выбрали Секретариат Комиссии, который будет обрабатывать предложения и вести протоколы. В его состав вошли: секретарь Комиссии епископ Белгород-Днестровский Алексий, викарий Одесской епархии, ректор Почаевской духовной семинарии архимандрит Нафанаил (Крикоты) и председатель Юридического отдела УПЦ Валентин Федосеевич Волынец», - сказал митрополит Иларион.

Также он сообщил, что члены Комиссии определили дату следующего заседания - 26 апреля, после Пасхи.

«Я думаю, что 26 апреля, на втором заседании, уже будут первые результаты. Соответственно, если будет согласие Комиссии, представим предложения на Синод - и будем ждать решения Священного Синода УПЦ », - подытожил глава Комиссии.

По его мнению, Комиссия должна работать постоянно, но ее активность должна зависеть от поступления тех или иных вопросов. Как и любой документ, Устав об управлении УПЦ имеет право на изменения и дополнения, и должен соответствовать реалиям жизни Церкви и действующему законодательству. При необходимости может обновляться или меняться и персональный состав Комиссии, отметил председатель Комиссии.

*** 20 марта 2012 года, по благословению Предстоятеля УПЦ, в Киево-Печерской Лавре состоялось первое заседание Комиссии по подготовке изменений и дополнений в Устав об управлении Украинской Православной Церкви (редакции 2007 года).

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