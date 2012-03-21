Митрополита Владимира посетил иерарх Эстонской Церкви

Епископ Лазарь

19 марта Блаженнейшего Митрополита Владимира в больнице посетил иерарх Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата епископ Нарвский и Причудский Лазарь.

Владыка Лазарь передал приветствие от митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия и рассказал Митрополиту Владимиру о жизни Эстонской Церкви на современном этапе.

сайт УПЦ



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