Митрополита Владимира посетил иерарх Эстонской Церкви
10:10, 21 марта 2012Православие
0
Епископ Лазарь
19 марта Блаженнейшего Митрополита Владимира в больнице посетил иерарх Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата епископ Нарвский и Причудский Лазарь.
Владыка Лазарь передал приветствие от митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия и рассказал Митрополиту Владимиру о жизни Эстонской Церкви на современном этапе.
сайт УПЦ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter