РПЦ стремится скоординировать информационную работу епархий

Председатель Синодального информационного отдела Владимир ЛЕЙГОДА считает, что епархиям Русской Православной Церкви нужно действовать сообща, что невозможно без своевременного обмена информацией и полноценного диалога, сообщает sinfo-mp.ru.

«Увеличивается число митрополий и епархий, развивается деятельность их пресс-служб. И в условиях изменяющегося мира, бросающего новые вызовы, в том числе и информационные, необходима скоординированность действий. Мы должны быть едины, знать, что творится в духовной жизни разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья, общаться и обмениваться мнениями», — заявил представитель Московского Патриархата во вторник.

По мнению председателя СИНФО, достижению данной цели должен способствовать спецпроект «Летопись епархиальной жизни» (eparchia.patriarchia.ru), начавший действовать на официальном сайте Московского Патриархата (www.patriarchia.ru).

Центральную часть «Летописи» занимает новостная лента, отражающая основные события епархий Русской Православной Церкви. Новости также категоризованы по географическому признаку (к примеру, можно посмотреть тексты, посвященные наиболее актуальным православным мероприятиям в Москве, в России, в Украине, в зарубежной Европе, в Америке и Австралии). Кроме того, существует рубрикация новостей по ключевым церковным темам («Поместные Церкви», «Церковь и государство», «Наука и образование» и другие).

«Недаром вопрос создания субсайта, посвященного церковной жизни в регионах России и за рубежом, обсуждался на Высшем Церковном Совете», — сказал В.ЛЕЙГОДА.