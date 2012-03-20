Архимандрит Кирилл (Говорун) займется наукой

Архимандрит Кирилл (ГОВОРУН) был освобожден от должности первого заместителя председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви по собственному желанию, чтобы все освободившееся время посвятить научной деятельности. Об этом отец Кирилл сообщил в комментарии «УНИАН-Религии».

«Я просил Патриарха Кирилла освободить меня от должности, с тем, чтобы больше заниматься наукой. Для меня решение Синода - очень хорошая новость», - отметил отец Кирилл.

Напомним, что Священный Синод РПЦ, который состоялся 15-16 марта, постановил освободить архимандрита Кирилла (ГОВОРУНА) от должности первого заместителя председателя Учебного комитета.

Первым заместителем был назначен настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ им. Ломоносова, профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.

