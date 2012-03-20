В Керчи будет освящена грузинская церковь

В Керчи будет освящен грузинский православный храм. Об этом заявляет митрополит Боржомский и Бакурианский Серафим (Джоджуа).

По словам владыки, церковь Святой Нино была построена на пожертвования проживающих в Украине грузин. Освящение церкви планируется на 9 мая и посвящена церковь будет памяти погибших в Керчи во время Второй мировой войны грузин.

На освящении храма будет присутствовать делегация из Грузии, в том числе духовные лица, ветераны и близкие погибших солдат. Делегацией будет руководит митрополит Серафим.

Владыка призвал грузин, а также абхазов, предки которых сражались под Керчью, принять участие в освящении храма и молебне.

По словам митрополита Серафима, грузинская делегация находилась в Керчи и в 2005 году. В состав делегации наряду с духовными лицами входили и ветераны.

Следует отметить, что в боях под Керчью в 1943-м году погибло более 50 тысяч жителей Грузии.

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