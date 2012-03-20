Тысячи христиан в Египте собрались на прощание с коптским Папой

В Каире хоронят духовного главу христиан-коптов Папу Шенуду III, который умер 17 марта. Вторник объявлен в Египте днем ​​национального траура. Десятки тысяч верующих пришли к Кафедральному собору Святого Марка в Каире, чтобы попрощаться с умершим. После заупокойной службы тело Папы будет предано земле на кладбище при монастыре Святого Бишо в дельте Нила.

Шенуда, которому было 88 лет, возглавлял коптскую церковь Египта в течение нескольких десятилетий. Христиане-копты составляют 10% населения страны. Коптская православная церковь является одной из старейших христианских конфессий, а на Ближнем Востоке это величайшая христианская церковь. Шенуда считался духовным лидером, который делал все возможное, чтобы защитить христиан-коптов от преследований в эпоху, когда ислам переживает возрождение. Но его консервативные взгляды, например, на нежелательность развода, не всегда находили понимание среди молодых христиан.

Новый глава коптской церкви в Египте, по мнению обозревателей, немедленно столкнется с необходимостью подтвердить безопасность коптов в стране, где крупнейшей политической партией теперь является исламистская организация "Братья-мусульмане". Пока сроки избрания нового Папы не определены, но известно, что этим займется конклав, состоящий из епископов. Соболезнования продолжают поступать из многих стран мира. Папа Римский Бенедикт XVI обещал молиться за покойного, а президент США Барак Обама отозвался о Папе Шенуде как о стороннике терпимости и религиозного диалога. Военные правители Египта выразили надежду, что желание покойного о сохранении единства Египта станет реальностью.

ВВС