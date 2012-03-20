В Великую субботу в Москве раздадут 100 тыс. Евангелия

Более 100 тысяч экземпляров Евангелия будут розданы всем желающим в православных храмах и монастырях Москвы и Подмосковья в Великую субботу 14 апреля, сообщает сайт благотворительной просветительской акции «Пасхальная весть».

Миллионы людей в России приходят в Великую субботу в храмы, чтобы по традиции освятить куличи и яйца. В этот день многие из тех, кто бывает в храме редко, могут бесплатно получить из рук добровольцев Евангелие — главную книгу Православной Церкви, в которой благовествуется о Божестве Господа нашего Иисуса Христа.

В этом году желающие смогут получить Евангелие с комментариями известного московского клирика, ведущего телепрограммы «Православная энциклопедия» на канале «ТВ Центр» протоиерея Алексия УМИНСКОГО. Электронную версию издания можно бесплатно скачать на сайте акции.

Организаторами акции являются: Синодальный информационный отдел, Издательский Совет Русской Православной Церкви, Миссионерская комиссия при Епархиальном совете Москвы, Миссионерский отдел Московской епархии, издательство «Никея».

Акция по раздаче Евангелия «Пасхальная весть» проводится второй год подряд. В 2011 году в Великую субботу было роздано около 12 тысяч экземпляров.

Патриархия.ru

