Состоялось первое заседание Комиссии по подготовке изменений в Устав УПЦ

20 марта по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви под председательством митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона в Святой Успенской Киево-Печерской Лавре состоялось заседание Комиссии по подготовке изменений и дополнений в Устав об управлении Украинской Православной Церкви (редакции 2007 года).

Комиссия рассмотрела организационные вопросы и создала Секретариат комиссии в составе секретаря Комиссии епископа Белгород-Днестровского Алексия, ректора Почаевской духовной семинарии архимандрита Нафанаила (Крикоты) и председателя Юридического отдела Киевской митрополии Валентина Волынца. Члены комиссии обменялись мнениями относительно действующего Устава об управлении УПЦ и назначили дату проведения следующего заседания Комиссии.

После окончания работы члены Комиссии во главе с митрополитом Донецким и Мариупольским Иларионом посетили в больнице Блаженнейшего Митрополита Владимира и доложили о результатах работы.

*** Комиссия по подготовке изменений и дополнений в Устав об управлении Украинской Православной Церкви (редакции 2007 года) создана согласно решению Собора епископов УПЦ 8 июля 2011 г. Персональный состав Комиссии утвержден решением Священного Синода УПЦ от 26 января 2012 года (журнал № 5).

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