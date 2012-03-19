Патриарх Кирилл соболезнует в связи с кончиной Папы Шенуды ІІІ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования членам Священного cинода Коптской церкви в связи с кончиной ее предстоятеля, Папы и патриарха Шенуды Третьего, говорится в сообщении на сайте Московского патриархата.

Шенуда Третий пользовался авторитетом не только в христианской общине, но и среди мусульман благодаря своему стремлению к национальному единству и межрелигиозному диалогу.

"Весь христианский мир понес тяжелую утрату, лишившись выдающегося богослова и вдохновенного проповедника, столь долгие годы стоявшего во главе Церкви-исповедницы. Заслуги почившего первоиерарха как перед полнотой Коптской церкви, так и перед всем христианским миром поистине можно назвать великими", - говорится в тексте соболезнования патриарха Кирилла.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что неустанные труды по созиданию церковной жизни коптской диаспоры, борьба за права христианского меньшинства в Египте, стремление к взаимопониманию с другими христианскими Церквами и многочисленные богословские работы и проповеди снискали покойному предстоятелю Коптской церкви заслуженный авторитет во всем мире.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что РПЦ поддерживает египетских христиан, "систематически подвергающихся преследованиям", и будет продолжать соработничество с Коптской церковью "ради достижения мира и справедливости на Ближнем Востоке и во всем мире".

РИА Новости