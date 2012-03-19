Патриарх Кирилл: Человечество создало цивилизацию стресса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что попытки миновать очищающие душу страдания привели человечество к построению «цивилизации стресса». Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата Русской Православной Церкви.

«Когда человек отлучил себя от общения с Богом, символом чему было изгнание человека из рая, он столкнулся лицом к лицу с той реальностью, с той жизнью, которая несла в себе страдания. От страдания не может избавить ничто — ни продвинутая наука, включая медицину, ни усилия, направленные на обеспечение социальной справедливости, ни другие достижения человеческого разума», – сказал Патриарх Кирилл в своей проповеди в Храме Христа Спасителя в воскресенье.

«Когда силой научного знания мы исключаем одну беду, приходит другая. Мы научились лечить многие болезни, но создали цивилизацию стресса, которая обрушивает на нас множество опасных вызовов, и душа тоскует и болит подчас сильнее, чем от физической болезни» – добавил он.

По словам Предстоятеля Русской Церкви, болезни и страх смерти, измена и предательство, клевета, ложь и человеческая злоба ранят сердце человека, и даже очень закаленные люди не способны оградится от зловредного влияния окружающего мира.

«Даже те, кто живет напряженной религиозной жизнью, кто уходит из мира в полный затвор, испытывают скорбь и страдания, а иначе и быть не может, потому что страдание явилось результатом греха, оно вошло в плоть и кровь человеческого бытия», – заметил патриарх.

«На бесконечные вопросы, которые возникают у каждого человека, даже верующего, есть только один ответ, который мы должны хорошо знать: крест не является наказанием. Если бы было так, то люди святые, добрые, честные не подвергались бы крестным страданиям. Но поскольку страдают все — и добрые, и злые, и праведники, и грешники, — то смысл страданий следует понимать иначе», – сказал он.

Патриарх Кирилл напомнил, что взирая на Крест Христов, проникаясь в смысл Голгофской Жертвы, человек имеет возможность понять смысл своих страданий, которые даются ему для очищения.

«Как преступление светского закона искупляется страданием, связанным с ограничением свободы, так и преступление Божиего закона, по Божественной справедливости, не может исключать страдания того, кто этот закон нарушил. И это не наказание, но Бог посылает нам этот крест для того, чтобы мы, правильно неся наш крест — без ропота, без осуждения, без внутренней злобы, без ожесточения, — могли искупить наши собственные грехи», – заключил Патриарх Кирилл.

