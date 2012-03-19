Кирилла (Говоруна) освободили от должности зампредседателя Учебного комитета РПЦ

Назначен протоиерей Максим Козлов

Священный Синод РПЦ, который состоялся 15-16 марта, рассмотрел работу Учебного комитета Русской Православной Церкви (журнал № 14). Синод постановил освободить архимандрита Кирилла (Говоруна) от должности первого заместителя председателя Учебного комитета. Первым заместителем был назначен настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ им. Ломоносова, профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.

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