Члены Синода УПЦ посетили в больнице митрополита Владимира

17 марта 2012 Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира посетили в больнице постоянные члены Священного Синода Украинской Православной Церкви - Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.

Во время беседы иерархи проинформировали Блаженнейшего митрополита Владимира о состоянии дел в Украинской Православной Церкви. Блаженнейший владыка интересовался вопросами жизни епархий, богослужебной и просветительской деятельности приходов.

Предстоятель Украинской Православной Церкви благословил отметить церковными наградами ко дню Святой Пасхи некоторых клириков за добросовестный труд на ниве церковного служения. Он также отметил, что, несмотря на попытки определенных сил расшатать церковный корабль, милостью Божией Украинская Православная Церковь продолжает выполнять свою миссию в мире, единстве и согласии, а управление ею осуществляется в рамках Устава Украинской Православной Церкви.

Пообщавшись с предстоятелем, члены Синода пожелали Его Блаженству скорейшего выздоровления, чтобы в светлый праздник Воскресения Христова Блаженнейший владыка, как всегда, совершил торжественное богослужение в Киево-Печерской лавре.

Во встрече принял участие секретарь Блаженнейшего митрополита Владимира архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

Патриархия.ru