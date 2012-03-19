РПЦ не собирает подписи против Pussy Riot

Глава cинодального информационного отдела Московского патриархата Владимир ЛЕЙГОДА заявил, что руководство Русской православной церкви не распоряжалось о сборе подписей в храмах под требованием установить всех соучастников "панк-молебна", устроенного участницами группы Pussy Riot в Храме Христа Спасителя 21 февраля. При этом он не исключил, что в отдельных храмах сбор подписей происходил.

Некоторые СМИ в воскресенье сообщили о сборе в ряде храмов РПЦ подписей под обращением на имя генпрокурора Юрия ЧАЙКИ и прокурора Москвы Сергея КУДЕНЕЕВА с просьбой привлечь всех, кто причастен к организации и проведению "панк-молебна" в храме Христа Спасителя к уголовной ответственности по 282-й статье (разжигание вражды и ненависти по религиозному признаку). Обращение якобы было зачитано после основной службы и поступило из патриархии.

ЛЕЙГОДА заявлял, что РПЦ не намерена влиять на ход следствия по делу Pussy Riot, но не исключал, что Церковь может ходатайствовать о смягчении приговора девушкам, если он будет суров.

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