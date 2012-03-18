Одесскому храму подарили икону святителя Николая
Покровителя мореплавателей
Прихожане церкви святого Димитрия Ростовского преподнесли родному храму дарение. На свои средства они заказали икону святителя Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых на Руси святых. Образ облечен в ризу, в ближайшее время икону поместят в специальный киот, сообщает odessit.ua.
Священнослужители и верующие встретили Святыню с пеним во время воскресной службы, а затем водрузили ее рядом с центральным аналоем. Икона была освящена в ходе краткого молебна. Все желающие смогли приложиться к благодатному образу.
В своей краткой проповеди настоятель Свято-Димитриевской церкви протоиерей Николай отметил, что в городе мореплавателей всегда сохранялось трепетное отношение к Николаю Чудотворцу. Святитель Николай считается покровителем детей, купцов и моряков.
Традиция дарения храму икон имеет давнюю историю. В Свято-Димитриевском храме по сей день хранятся образы, приподнесенные церкви еще в дореволюционное время.