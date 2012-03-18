Соборование — выздороветь и воскреснуть

Нескучный сад

Великим постом, во всех храмах происходит Таинство елеосвящения, или соборования. В чем смысл этого Таинства? Как оно совершается? Об этом рассказывает корреспондент «НС» Ирина СЕЧИНА, побывавшая на соборовании в больничном храме святого Царевича Димитрия (Москва).

На Соборовании освящаются масло и зерно. Зерна пшеницы символически указывают на новую жизнь - по выздоровлении, и после всеобщего воскресения. ("Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода." Ин. 12, 24) Елей служит видимым знаком благодати исцеления, по словам евангельским. ("Они пошли и проповедовали покаяние; изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли." Мк.6, 13).

Вся ответственность за приготовление к Соборованию лежит на алтарнике. На братском соборовании (его совершают священники Братства Всемилостивого Спаса), будет много священников. Алтарнику придется быть особо расторопным и внимательным. Все должно быть красиво и чинно. Свечи, числом семь, должны стоять красиво на специальном блюде. Для этого они все должны быть одинаковой длинны.

В притворе записывают имен всех, кто будет собороваться. За этих людей будет молиться собор священников, совершать над ними таинство Соборования силою всей Церкви. По традиции за соборование можно принести жертву в храм.

И вот зажигаются свечи. Вокруг блюда семь свечей изображающих число совершителей таинства, помазываний и молитв. После каждого помазания одну свечу гасят.

Священники выходят из Алтаря. Начинается первая часть таинства. Она представляет собой сокращенную утреню.

Священники становятся около стола. Первый из священников кадит стол (и елей на нем), иконы и всех людей, произносит возглас: "Благословен Бог наш...".

Поскольку подвечники из храма вынесли, все зажигают свечи от свечи алтарника.

От одной свечки зажглись все остальные, и вскоре весь храм заполнился огоньками. После обычного начала, читается сокращенное шестопсалмие (142 псалом), затем малая ектения (прошение), и наконец покаянные тропари, которые всем нам известны: "Помилуй нас, Господи, помилуй нас".

После 50-го псалма читается канон Арсения, епископа Корфского, Этот канон в IX в. дополнил уже существующие семь молитв произносимых при помазании.

Затем начинается вторая часть чинопоследования - освящение елея. Сначала вино соединяется с елеем. Теперь в кандиле (сосуде) с елеем есть вино.

После ектении первый из священников читает "Молитву над кандилом с елеем", в которой просит Бога освятить елей и сделать его целительным для помазуемого. Остальные священники читают эту же молитву тихо, как во время призывания Святого Духа в таинстве Евхаристии. Хор в это время поет тропари Христу Спасителю, апостолу Иакову, святителю Николаю, целителю Пантелеимону и другим святым.

Далее начинается третья часть помазание святым маслом. Сначала читают Евангелие, потом специальную молитву об исцелении, затем собственно помазание с так называемой, совершительной молитвой: "Отче Святый, Врачу душ и телес...". Эта молитва очень важная. Чин совершения Елеосвящения над больным, находящимся в смертельной опасности, может быть признан совершенным, если священник после освящения масла успеет, хотя бы однажды, прочитать над больным совершительную молитву и помазание. Если совершительная молитва произносится над одним человеком, помазание совершается после слов: "исцели раба Твоего...". Такая последовательность повторяется семь раз. Если людей, над которыми совершается таинство много, то сначала для всех читают совершительную молитву, а потом каждого помазывают маслом.

Перед самым помазанием, но до совершительной молитвы, священник читает особую молитву о даровании больным исцеления и прощения грехов. Все священники поминают при этом имена из тех списков, которые были составлены в притворе.

В Требнике сказано: "Вземлет (возьмет) иерей стручец (палочку, обвитую ватой, в данном случае кисточку), и омочив его во святый елей (масло), помазует болящего крестообразно -- на челе, на ноздрях, на ланитех (щеках), на устех (губах), на персех (груди), на руках на обе стране (с двух сторон)". То есть иерей помазывает маслом те части тела, через которые грех удобней всего вселяется в душу человека.

В храме, где совершается масовое соборование, после чтения Евангелия, молитвы, совершительной молитвы, священники выходят в народ с кисточками и маленькими чашечками с освященным маслом, смешанным с вином. Они начинают помазывать каждого в своем "секторе". Для удобства люди становятся рядами так, чтобы священники могли свободно подходить к каждому В это время всем храмом поют припев: "Услыши нас, Боже. Услыши нас, Владыко. Услыши нас, Святый".

Обычно соборующиеся заранее готовятся к помазанию: освобождают лоб, расстегивают ворот, готовят руки.

После каждого помазания можно стирать масло салфеткой. Но эти салфетки нельзя потом просто выбросить. Их надо либо сжечь самим, либо отдать в храм на сжигание.

Хор начинает петь прокимен перед чтением следующего Евангелия, а рядом продолжается помазывание еще с прошлого чтения.

Особо чувствуют благодатную силу таинства те, кому оно прямо показано -- больные и немощные люди. Раньше это таинство не совершалось над здоровыми людьми. В синодальный период, как исключение, в Великий Четверг, оно совершалось в Троице-Сергиевой лавре и в Московском Успенском соборе. Димитрий Ростовский объяснял такое отступление так: если в Великий Четверг, на вечери, Христос установил Завет Новый Тела и Крови Своей, то в этот день может быть прилично ради этого и собороваться перед Причастием даже и здоровым людям, так как и они не знают дня и часа своей кончины. Но, имея в виду под болезнью не только телесные недуги, но и греховное состояние души, в Оптиной пустыни, таинство Елеосвящения совершалось для богомольцев по несколько раз в неделю.

После седьмого помазывания остатки святого масла выливаются обратно в сосуд. Это масло нельзя употреблять для другого какого-нибудь помазания, но оно должно быть сожжено (обычно в храме в лампадке или в кадиле). Если же чин совершался над умирающим больным и больной умер, то остаток святого елея крестообразно возливает на него священник при погребении.

И вот приготовлены Евангелия и Кресты для заключительной части таинства.

На главу больного возлагается письменами вниз Евангелие, как бы рука Самого Господа. Сначала Евангелие возлагается на главы священников. (Они тоже участвовали в таинстве) Все священники вместе держат Евангелие и каждый по очереди входят под образовавшийся свод. В это время первенствующий священник читает во всеуслышание разрешительную молитву, в которой говорится: "Царю Святый... не полагаю руку мою грешную на главу пришедшего к Тебе во гресех... но Твою руку крепкую и сильную, яже во Святом Евангелии сем, еже сослужители мои держат на главе раба Твоего...".

Затем все священники, проходя по рядам стоящих, возлагают каждому на главу Евангелие и дают целовать Крест.

Так заканчивается таинство, в котором ради молитв Церкви, Господь нам прощает грехи, дает силы не унывать и бороться за свое спасение, исцеляет от телесных немощей и мы, обновленные, готовимся соединиться с Господом в Причастии Его Святых Божественных Тайн, чтобы воскреснуть для жизни новой.

После окончания Соборования раздают освященное зерно. Никакого указания, кроме как сжечь его, нет. Но из особого благочестия, некоторые верующие его берут домой и употребляют в пищу. Это, так называемая "благочестивая традиция".

Еще одна благочестивая традиция - брать себе освященного масла с вином после соборования. Как сказано выше, им уже ничего нельзя помазывать, но его можно сжечь в лампадке дома.

Выходя из храма, так приятно вдыхать воздух, уже напоенный весенними запахами и чувствовать обновление не только в природе, но и в самой душе.

Елеосвящение, (от греческих слов «масло» - «элайоа» и «милость» - «элеос») — таинство помазывания освященным маслом (елеем). Еще его называют соборованием от слов «собор», «собрание», потому что таинство это должно совершаться семью священниками, как сказано в Требнике, составленном Петром Могилой в середине XVII века. Таинство может совершать и один священник, но только в случае крайней необходимости.

Вообще-то елеосвящение может совершаться не только в пост. Над больным человеком оно может быть совершено в любое время, так как основная цель Елеосвящения — исцеление от болезни.

Как и всякое Таинство Церкви, елеосвящение берет свое начало в Евангельской истории, в деяниях Иисуса Христа и Его апостолов. В Евангелии мы читали о том, как Иисус Христос исцелял больных. Его ученики, апостолы, по Его завету тоже исцеляли больных. Например, в одном из путешествий, апостол Павел гостил в доме у человека по имени Публий. «Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе; Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его» (Деяния 28, 8). Первоначально таинство исцеления совершалось через возложение рук. В современном чине таинства Елеопомазывания есть напоминание о том, что когда-то для исцеления больных Иисус Христос и апостолы, принявшие от Него благодать Духа Святого, исцеляли через возложение рук на голову больного.

Но уже в послании апостола Иакова мы читаем: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему». (Иак. 5, 14-16). Постепенно возложение рук заменилось помазыванием святым маслом. Напоминание о возложении рук в конце современного чина соборования на голову больного кладется Евангелие, как бы рука Самого Господа.

Помимо исцеления от болезней в таинстве Елеосвящения, как сказано в том же послании апостола Иакова, прощаются грехи: «И восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему». Поэтому, и здоровые физически люди, во время поста, во время особой борьбы с грехом, перемены жизни не только с особым усердием приступают к таинству исповеди, но и восполняют его таинством елеосвящения. Таким образом, соборование во время поста помогает каяться в своих грехах с особым усердием. Отсюда традиция приурочивать таинство Елеосвящения для здоровых людей к времени Великого Поста.

Какие грехи прощаются в Таинстве елеосвящения?

Не обычные, которые больной и так уже исповедовал, а особые, разрешение которых, он не мог получить в таинстве покаяния. Какие это могут быть грехи? Например, грехи давние, забытые и неисповеданные; грехи по неведению; грехи, ставшие причиной болезни, но болящий не знал о них; грехи, которые больной из-за тяжелого состояния не смог рассказать духовнику, или не может теперь понести за них епитимью, загладить их добрыми делами. Таким образом, таинство Елеосвящения тесно связывается с таинством Исповеди. Исповедь должна либо предшествовать Елеосвящению, либо быть вскоре после него.

Во время соборования молитвы об исцелении, чтение Евангелия и помазывание освященным маслом повторяется семь раз. Молитва об исцелении всегла разная, и всегда разное чтение Евангелия. Но молитва, так называемая Совершительная, которая читается при помазывании святым маслом, всегда одинаковая.

В первые века христианства, когда человек болел, к нему в течение семи дней приходили священники, молились о его выздоровлении и помазывали его освященным елеем, как было заповедано апостолами. Тогда читались лишь немногие молитвы, Евангелие и совершительная молитва. Некоторых больных, для совершения над ним молитв о здравии в особо благодатном месте, стали специально приносить в храм и там молиться и помазывать их святым маслом. В IX веке к молитвам прибавился канон. Так постепенно сложилось чинопоследование таинства.

Некоторые думают, что соборование совершается только над умирающими, существовало даже суеверие, что стоит только совершить его, больной непременно умрет. Напомним, что никому не известен Божий промысел о человеке -- главное, что он непременно благой. Даже, если больному не суждено жить дальше, соборование правильно подготовит его для перехода в вечность и, по молитвам Церкви, облегчит ему страдания. Если же Богу будет угодно, то больной выздоровеет от болезни и получит возможность изменить свою жизнь. Для здорового человека в этом таинстве происходит очищение от грехов и духовное выздоровление.

«Сила Таинства Елеосвящения состоит в том, что им прощаются в особенности грехи, забвенные по немощи человеческой, а по прощении грехов даруется и здравие телесное, аще воля Божия будет на сие» (Преподобный Амвросий Оптинский. Собрание писем в 3-х частях, Сергиев Посад, 1908, ч.1, с.80).