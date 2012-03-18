Христиане в Египте оплакивают патриарха Шенуда ІІІ

В Каире толпы христиан провели ночь у коптской церкви, чтобы почтить память патриарха Коптской православной церкви Папы Шенуда III, умершего в возрасте 88 лет,сообщает ВВС.

Он был лидером египетских коптов более 40 лет. Это самая большая христианская общинана Ближнем Востоке.

Как полагают, в Египте живут 10 млн. коптов, и многие из них взяли отпуск, чтобы посетить похороны патриарха. Они должны состояться через три дня.

Официальные представители Египта и многих других стран мира отдают дань патриарху Коптской церкви.