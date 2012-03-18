Патриарх Кирилл совершил чин выноса Креста Господня
В соборном Храме Христа Спасителя
Православные христиане вступают в Крестопоклонную неделю. В середине Великого поста в церквах совершается поклонение Кресту Господню – главному символу христианства и спасения человечества. С особым чином в субботу вечером Крест выносится из алтаря и устанавливается в центре храма для поклонения.
В кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Всенощное бдение с чином выноса Креста совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Поклонение Кресту Господню призвано напомнить о том, что путь к Воскресению лежит именно через крест и спасение души невозможно без борьбы с грехами и страстями, без скорбей и страданий.
Сегодня, в Крестопоклонное воскресенье, Святейший Патриарх в Храме Христа Спасителя совершит особую литургию - Василия Великого, сообщили в пресс-службе патриархии.