В Москве прошла панихида по жертвам погромов в Косово

По благословению Святейшего Патриарха Сербского Иринея в субботу во всех храмах Сербской православной церкви (СПЦ) совершалось молитвенное поминовение жертв погрома сербских святынь и сербского населения в Косовском крае, произошедшего в 2004 году, сообщает Патриархия.ru.

В храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла на Яузе — подворье Сербской православной церкви в Москве — Божественную литургию и панихиду возглавил представитель Патриарха Сербского при Патриархе Московском и всея Руси епископ Моравичский Антоний. Его Преосвященству сослужили заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай БАЛАШОВ и представитель православной церкви Чешских земель и Словакии при Московском Патриаршем престоле протоиерей Алексий ЮЩЕНКО, клирики подворья.

В храме молились представители сербской диаспоры в российской столице, сербские дипломаты, прихожане Подворья. Присутствовавшие в храме молитвенно помянули усопших рабов Божиих, «на Косове от злых супостат невинно убиенных и мученически смерть принявших».

В слове перед началом панихиды епископ Моравичский Антоний выразил глубокую благодарность РПЦ и ее предстоятелю Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за всемерную поддержку, оказываемую православному сербскому народу в дни переживаемых им исторических испытаний.

