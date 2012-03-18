В Египте скончался патриарх Коптской церкви Шенуда III

В субботу, 17 марта, в возрасте 88 лет скончался патриарх Коптской церкви папа Шенуда III, сообщает vesti.ru. Об этом сообщил интернет-портал «Аль-Ахрам». В последнее время он долго болел, неоднократно ездил на лечение в США. Ранее в патриархии сообщили, что состояние здоровья папы Шенуды улучшилось, кризис миновал. На этой неделе он должен был проводить литургию, однако на службе так и не появился.

Шенуда III — в миру Назир Гайед Рафаэль — родился 3 августа 1923 года в Асьюте, что на юге Египта. В 26 лет он получил диплом богослова. В 1954 году будущий папа поступил в монастырь Дейр- Суриани в Вади эн-Натрун и при постриге получил имя Антоний Сирийский. Впервые он был выдвинут кандидатом на патриарший престол в 1956 году, но тогда коптскую церковь возглавил патриарх Кирилл VI, передает ИТАР-ТАСС.

117-м папой и патриархом Коптской церкви Антоний Сирийский стал в 1971 году в возрасте 48 лет. Тогда он принял имя Шенуда III. В середине ноября того же года в Соборе Святого Марка в Каире состоялась интронизация нового патриарха.