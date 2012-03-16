В Москве раздадут 100 тыс экземпляров Евангелия

Более 100 тысяч экземпляров Евангелия будут розданы всем желающим в православных храмах и монастырях Москвы и Подмосковья в Великую субботу, которая выпадает в этом году на 14 апреля, сообщили РИА Новости организаторы акции.

В Великую субботу Страстной недели христиане готовятся к встрече праздника Пасхи и вспоминают телесное погребение и сошествие Христа в ад для освобождения душ умерших. Акция по раздаче Евангелия "Пасхальная весть"проводится второй год подряд. В 2011 году в Великую субботу было роздано порядка 12 тысяч экземпляров.

"Миллионы людей в России приходят на Великую субботу в храмы, чтобы по традиции освятить куличи, яйца и пасхи. В этот день многие из тех, кто бывает в храме редко, могут бесплатно получить из рук добровольцев Евангелие - главную христианскую книгу, книгу откровения Божия, которому следует православная Церковь", - говорится в сообщении организаторов.

Акция организована Синодальным информационным отделом Русской православной церкви, Издательским советом РПЦ, Миссионерской комиссией при Епархиальном совете Москвы, Миссионерским отделом Московской епархии и издательством "Никея".

По евангельскому повествованию, тело Иисуса, принявшего крестную смерть во искупление человеческих грехов, было снято с Креста вечером в Страстную пятницу с разрешения римского правителя Понтия Пилата. Тело Христа было погребено в пещере, которая находилась в саду недалеко от места распятия. По преданию, в Великую субботу, пребывая телом во гробе, душой Своей Спаситель сошел в ад. Там, ожидая Его пришествия, томились души всех умерших, в том числе и ветхозаветных праведников. Своими Крестными страданиями Иисус Христос освободил души праведных и в Великую субботу извел их из ада.