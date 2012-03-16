Слово Патриарха Кирилла на праздновании Дня православной книги

14 марта в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялось празднование Дня православной книги. С праздником собравшихся поздравили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы С.С. Собянин.

Уважаемый Сергей Семенович! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие участники замечательного праздника — Дня православной книги!

Я хотел бы поздравить вас с этим днем. У нас уже складывается традиция каждый год встречаться в Храме Христа Спасителя, чтобы отмечать этот праздник, и всегда в этот день вместе с нами глава города. Благодарю Вас, Сергей Семенович, что Вы поддерживаете эту добрую традицию и своим активным участием помогаете в осуществлении добрых программ, связанных, в том числе, с созданием и распространением православных книг в нашем первопрестольном граде.

Этот праздник мы отмечаем в особенный день — в далеком XVI веке именно в этот день вышла первая в России печатная книга, которую издал диакон Иван Федоров, знаменитый деятель русской культуры. Этой книгой был «Апостол» — богослужебная книга, которой мы до сих пор пользуемся во всех храмах Русской Православной Церкви, как и во всем православном мире. С тех пор началось книгопечатание в нашей стране, которое сыграло решающую роль в духовном, культурном, научном, политическом, военном развитии Отечества.

Книга — это инструмент передачи знаний. Вообще источником знаний является сам человек: он формирует в своем уме некие представления о мире, знания, умения и, передавая эти знания и умения, делится своими мыслями, своим опытом с другими. До появления книгопечатания люди передавали информацию в основном устно. В исторической науке существует такое понятие, как устное предание, — это когда знания передавались из поколения в поколение устно. В отдельных случаях эти знания, эти навыки, эти мысли записывались, создавались рукописные книги, но понятно, что книга не могла быть массовым явлением, пока она писалась от руки. Появление книгопечатания дало мощный толчок к развитию и мысли, и знаний, и обогатило людей опытом предыдущих поколений.

Сегодня мы празднуем День православной книги, вспоминая жизненный подвиг тех, кто создал на Руси первую печатную книгу. Радуюсь тому, что этот праздник мы отмечаем вместе с многодетными семьями. Поэтому я обращаюсь в первую очередь к вам, мои дорогие, — к мамам, папам, дедушкам, бабушкам, и к самим чадам — детям, которые составляют богатство этих семей. К сожалению, то, что еще недавно считалось великим счастьем и огромной радостью, воспринималось как дар Божий — наличие многих детей в семье, — сегодня порой отвергается по очень прозаическим причинам. Одни считают, что не хватает денег, чтобы поддержать многих детей, другие — что это требует слишком многих сил, самоограничения, что жертва слишком велика… И получается так, что многодетные семьи, которые были нормой для нашего русского общества, для великой России, сегодня становятся исключением. Церковь благословляет многочадие, благословляет материнство, благословляет родительский подвиг — именно потому, что в семье происходит воспитание следующих поколений. Когда семья большая, дети учатся самым важным навыкам — именно в семье. А наиболее важным навыком является способность человека делиться с другим, жертвовать, отдавать часть себя другому. Если же люди потеряют эту способность жертвовать собой ради других и ради высших целей, то человечество собьется со своего исторического пути.

А почему так? А потому, что все великие достижения людей связаны с жертвой. Ученый, работая над той или иной проблемой, делая открытие, жертвует собой, — он отдает свое время, свои силы. А разве не жертвует собой спортсмен, когда он участвует в соревнованиях, когда он готовится, когда он все время и все силы посвящает достижению цели? Там, где есть способность отдать себя, там есть рост и развитие, а единственный ребенок в семье живет в особых условиях. У него не развиваются навыки взаимодействия с другими, такому ребенку очень тяжело привить навык доброделания, чтобы он себя отдавал другим — а в многодетных семьях это происходит естественным образом. Поэтому Церковь благословляет многодетные семьи, и я радуюсь тому, что сегодня мы празднуем День православной книги вместе с вами, мои дорогие. Сердечно вас приветствую в этом зале соборов Русской Православной Церкви.

Сегодня наравне с книгой развиваются другие способы передачи знаний. Мы знаем, что электронный способ передачи информации сегодня нередко вытесняет книгу, но, тем не менее, классическая книга, я думаю, еще на долгую перспективу будет оставаться главным всеобъемлющим источником знаний. Поэтому, празднуя День православной книги, мы одновременно отмечаем огромное значение книги как культурного и духовного явления. Дай Бог, чтобы вашего внимания достигали хорошие, добрые книги, которые помогали бы вам понять смысл происходящего в мире, помогали понять, что означают подлинные, непреходящие ценности для человека, основываясь на которых, он и способен возрастать как личность, способен участвовать в общественной жизни, способен приносить пользу своему Отечеству. Я хотел бы от всего сердца пожелать вам пользоваться книгой с неизменной радостью, с удовольствием, во благо своей души и на пользу ближних. Храни Вас Господь.