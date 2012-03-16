Митрополит Владимир назвал условие, при котором готов уйти на покой

Предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший митрополит ВЛАДИМИР заявил, что готов уйти на покой. Сделает это он, при условии, что «на то будет решение Церкви».

Об этом глава УПЦ заявил в интервью журналу Weekly.ua.

«Я себя не выдвигал, не избирал, это делал Собор Украинской православной церкви. Не могу своевольно бросить свое послушание Святой Церкви. Уйду, если будет на то ее решение. Сегодня сказать «спасибо, что вы меня избрали, теперь заберите мою кандидатуру назад» некорректно. Народ Божий решит и определит, если на то пришло время. Не я налагал на себя сих ярем, не мне самому их с себя снимать», - заявил митрополит ВЛАДИМИР.