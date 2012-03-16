«Информационное окно» — новый проект УПЦ

По благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея в Днепропетровской епархии стартовал новый информационно-просветительский проект «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОКНО», сообщает пресс-служба Днепропетровской епархии.

Суть данной акции состоит в следующем: на улице возле храмов или при входе в него устанавливаются специально изготовленные постеры – плакаты, на которых размещается информация о приближающемся великом православном празднике или важном церковном событии, информация о храме, возле которого он установлен, информация о священниках, расписание богослужений, поздравления правящего архиерея.

В дальнейшем постеры предполагается устанавливать не только возле храмов, а и в других доступных местах – торговых и культурных центрах, административных учреждениях, больницах, учебных заведениях и т.д.

Основная задача постеров – размещение в доступной и интересной для человека форме информации о православной вере и церковной жизни.

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