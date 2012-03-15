Митрополит Владимир принял иерархов УПЦ

В среду, 14 марта, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира в больнице, где он сейчас проходит реабилитацию, посетили иерархи Украинской Православной Церкви: митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний, викарий Киевской Митрополии архиепископ Белогородский Николай вместе с клириками Свято-Архангело-Михайловского храма с . Белогородка Киевской области и епископ Северодонецкий и Старобельский Агапит.

По случаю 65-летия со дня рождения, которое митрополит Антоний отметил конце прошлого года, Блаженнейший Митрополит Владимир наградил юбиляра орденом святого Андрея Первозванного.

Архиепископ Николай доложил Его Блаженству о своей деятельности, а также взял благословение у Блаженнейшего Митрополита Владимира на дальнейшие труды и свершения.

Напоследок, архиереи пожелали Предстоятелю Украинской Православной Церкви скорейшего выздоровления.

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