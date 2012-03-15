Патриарх Кирилл призвал верующих к единомыслию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех членов Церкви оставить политические и иные разногласия и стремиться к единомыслию. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

«Сегодня волны житейского моря бьют сильно, иногда с огромной опасностью для человеческой жизни. А потому в наше время, как, может быть, никогда, все те, кто пребывает в корабле Церкви, должны быть единомысленны», – сказал Патриарх Кирилл в своей проповеди в Храме Христа Спасителя.

«Хотя суета мира сего, хотя обольщения века сего, воздействуя на сознание и сердце верующих людей, стремятся их разделить, в том числе по политическим предпочтениям, по отношению к истории, к различного рода философским и историософским системам, мы должны, сознавая себя единой Божией командой на корабле Церкви, противостоять этим разделениям», – добавил он.

Предстоятель Русской Церкви подчеркнул, что верующие будут способны действовать сообща лишь до тех пор, пока в Церкви сохраняется понимание единства как величайшей ценности.

«Бог ведет каждого из нас своим путем. Он предлагает нам различные испытания, Он проводит нас через различные жизненные обстоятельства, когда каждый должен определить свое отношение к Богу и к этим обстоятельствам. Мы называем судом Божиим то, что произойдет с нами по окончании земного поприща», – заметил патриарх.

«Но в каком-то смысле каждый шаг нашей жизни является таким судом, потому что мы либо действуем по воле Божией, по Божиему закону, либо нарушаем его», – добавил патриарх.

По словам Патриарха Кирилла, служение Патриарха есть в первую очередь служение церковному единству, и он благодарен архипастырям, духовенству, монашествующим и всем верующим людям за поддержку в своем служении.

«Я благодарю вас всех и в вашем лице всю Церковь за то, что мы вместе плывем в одном Богом созданном корабле, образуя некую единую команду, которая должна быть особенно сплоченной, дружной, единомысленной в то время, когда корабль попадает в шторм», – заключил Патриарх Кирилл.