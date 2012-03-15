В Москве презентовали сборник великопостных проповедей Патриарха Кирилла

14 марта 2012 года в Красном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя состоялась презентация книги Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Тайна покаяния. Великопостные проповеди (2001-2011)». ВИДЕО

В мероприятии приняли участие Святейший Патриарх Кирилл, архиереи, сослужившие сегодня Его Святейшеству за Литургией Преждеосвященных Даров, члены делегации Иерусалимской Православной Церкви, сотрудники Издательского Совета Русской Православной Церкви и Издательства Московской Патриархии, а также заместитель руководителя Администрации Президента РФ А.Д. Беглов, председатель Счетной палаты РФ С.В. Степашин и летчик-космонавт В.В. Терешкова.

Открывая мероприятие, к собравшимся обратился председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент.

«Святейший Патриарх, лично пройдя путь аскезы, в своих словах показывает, как и в наше время велико значение личного участия человека в деле спасения. Он открывает неведомые многим тайны великого чувства единения с Богом, которое человек переживает в дни Великого поста, — отметил, в частности, митрополит Климент. — Нет смысла описывать риторический талант Святейшего Патриарха — все мы на личном опыте не раз ощущали действие силы его слова. Святейший Патриарх Кирилл много проповедует, им были произнесены тысячи слов, и в сборнике, который сегодня представлен, содержится только малая их часть, посвященная Великому посту».

Глава Издательского Совета напомнил, что в феврале 2012 года книга Святейшего Патриарха «Тайна покаяния» была удостоена национальной премии «Лучшие книги и издательства 2011 года», и передал Его Святейшеству наградной диплом.

«Для нас великая честь печатать труды Святейшего Патриарха Кирилла», — сказал в свою очередь главный редактор Издательства Московской Патриархии протоиерей Владимир Силовьев и сообщил, что книга «Тайна покаяния» открывает серию публикаций трудов Его Святейшества, к работе над которой приступило Издательство Московской Патриархии.

Затем к участникам мероприятия обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который рассказал об этапах работы над книгой.