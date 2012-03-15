Задача УАПЦ – переход под омофор Константинополя

В Свято-Дмитриевском катехитично-пастырском центре г. Харькова 14 марта состоялся ХХІІ епархиальный собор Харьковско-Полтавской епархии Украинской Автокефальной Православной Церкви (обновленной), информирует сайт епархии.

Собор заслушал доклады о. Владимира Червонникова «Призвание к служению священника и мирянина и средства его формирования» и архиепископа Игоря (Исиченко) «Миссия Харьковско-Полтавской епархии в создании единой поместной православной Церкви в Украине».



В своей речи глава Харьковско-Полтавской епархии архиепископ Игорь отметил, что в Украине в последние годы растет число ни от кого не зависимых – акефальних – православных общин. Кроме того, по словам архиепископа, "скандальные приезды в Украину Патриарха Московского Кирилла и внезапное открытие закулисных игр вокруг кафедры Предстоятеля УПЦ (МП) покончили с одним из самых устойчивых мифов из области церковной политики: о существовании в УПЦ (МП) патриотической украинской фракции, готовой оторваться от Москвы и создать «единую поместную Церковь» в Украине».



Поэтому, подчеркнул глава Харьковско-Полтавской епархии, "для каждого из нас это означает – открыть полноту церковной миссии в повседневном движении к Христу нашей епархиальной общины, каждой из приходских общин, мирян организаций и епархиальных институтов. Ведь вне Христа не может быть ни« единой Поместной», никакой другой Церкви".



Целью этого пути архиепископ Игорь назвал "возвращение исторических наследников Киевской митрополии Константинопольского Патриархата под омофор Церкви-Матери", как это произошло в ХХ веке на примере епископата Украинской Православных Церквей за пределами Украины. К последним архиепископ Игорь отнес "в том числе и руководство Украинской Автокефальной Православной Церкви, к которой мы принадлежим".



Архиепископ Игорь отметил, что с точки зрения государственного законодательства Украины, Харьковско-Полтавская епархия действует как независимое религиозное объединение, подчиняясь только своему собору и епархиальному архиерею. А с позиций канонического права, по его словам, Харьковско-Полтавская епархия от 27 июля 1942 г. "является лишь частью УАПЦ", которая сегодня возглавляется Митрополитом Константином (Баганом) и входит в юрисдикцию Константинопольского Патриархата.



По словам владыки, к пониманию такой стратегии медленно приходят другие епархии Украинской Автокефальной Православной Церкви в Украине, в частности "в прошлом году начался процесс возвращения из раскола приходов Хмельницкой епархии", который "всячески тормозится местной властью". Но, по мнению архиепископа, похоже, что такой процесс начинает и Винницкая епархия, "на очереди Галичина и зависящие от нее приходы Волыни и Таврии".



Архиепископ Игорь указал также на другое: "Поместность Церкви обеспечивается не столько существованием собственного административного центра, сколько сохранением идентичности обряда, собственных святцев, местных особенностей канонического права, устройства приходской жизни, богословской традиции, особенностей сакрального искусства". В этом плане Харьковско-Полтавская епархия демонстрирует "живое свидетельство национальной самобытности украинской Церкви, осуществляемое на Востоке, Юге и даже в центре Украины".



По докладам были приняты соответствующие постановления. Деканы сообщили о церковной жизни в разных регионах. Собор продлил на год полномочия Епархиального Совета и Епархиальной Ревизионной Комиссии. Епархиальное паломничество решено провести 20-23 августа 2012 г.