В Севастополя буде храм Свт. Луки Крымского

В Севастополе на территории городской больницы №1 будет построен храм Святителя Луки Крымского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам первый заместитель главы Севастопольской горгосадминистрации Сергей САВЕНКОВ после принятия горсоветом предложенного администрацией решения о даче согласия Православной общине во имя Святителя Луки Крымского на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка ориентировочной площадью 0,051 гектара. «Будущий храм будет построен на территории городской больницы №1, где сегодня ведётся строительство многоэтажного нового больничного корпуса, и будет способствовать скорейшему излечению севастопольцев, большинство которых верующие», - сказал С.САВЕНКОВ.

По утверждению первого заместителя главы ГГА, «с целью скорейшей реализации планов строительства храма, Православной общине во имя Святителя Луки Крымского будет оказана всяческая помощь. «Администрация намерена - и практика такая уже есть - с целью быстрого строительства храма максимально привлечь бизнес», - пообещал С.САВЕНКОВ.

Ранее он заявил, что горадминистрацией согласованы материалы Религиозной общины пророка Божия Ильи по отводу земельного участка площадью 0,8 га, для строительства храма пророка Ильи в селе Верхнесадовое. Согласованы также материалы Украинской православной церкви по отводу земельного участка площадью 0,25 га для строительства храма во имя преподобного Виталия Александрийского с приходским комплексом. Кроме того, как сообщал С.САВЕНКОВ, согласован также рабочий проект строительства Храма во имя святого Дмитрия Солунского по Камышовому шоссе, а также проект строительства Синагоги еврейской религиозной общины «Хабад» на площади Восставших.

«Решается также вопрос выделения земельного участка под строительство храма святого Гурия и исповедника Романа. Завершается восстановление храма семи Херсонесских священномучеников в Херсонесе», - отметил С.САВЕНКОВ.