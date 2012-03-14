Уникальные Царские врата храма воссозданы в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге воссозданы уникальные Царские врата храма Воскресения Христова на Крови. На свое историческое место они будут возвращены сегодня — в день памяти трагической смерти императора Александра II. В храме состоится Божественная литургия и чин освящения воссозданной святыни,сообщает Патриархия.ru.

Процесс воссоздания Царских врат длился восемь лет. Реставраторы действовали на основе ряда документальных свидетельств, зафиксировавших их прежний вид. В распоряжении экспертов оказались черно-белая фотография 1907 года и цветная литография «Освящение алтаря».

Большие сложности были связаны с возрождением забытых технологий.

«Для выполнения работ в уникальной технике горячей эмали не нашлось подходящих печей. Печи нужного размера пришлось специально изготавливать в Швеции», — рассказал директор ГМП «Исаакиевский собор» Н.БУРОВ. В результате сложнейшей работы врата высотой 3 метра и весом 600 килограмм были отреставрированы.