Патриарх Кирилл о книге «Тайна покаяния»

14 марта в Красном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя состоялась презентация книги Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Тайна покаяния. Великопостные проповеди (2001-2011)». К собравшимся обратился Предстоятель Русской Церкви.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Ваши Высокопреподобия! Дорогие отцы, братия и сестры! Дамы и господа!

Я благодарю вас за внимание к этому событию. Вообще все, что касается моей работы с текстами, — это очень радостная для меня часть моей жизни. Если бы Бог оставил меня на профессорской кафедре в Санкт-Петербургской духовной академии, то, наверное, работа с текстами была бы главным делом моей жизни, — но получилось иначе.

Что же касается великопостных проповедей, то история у этого сборника очень длинная. Я начал практику совершения богослужений утром и вечером в течение первой седмицы Великого поста в далеком 1975 году. Приехав из Женевы в Ленинград и получив назначение на должность ректора, я в первый же год решил, что и для студентов, и для профессоров было бы хорошо проводить первую неделю Великого поста всем вместе в молитвах и в размышлениях. Собственно говоря, серия проповедей (а первая неделя Великого поста предполагала некий законченный цикл проповедей) и преследовала целью пробудить мысль, в том числе мысль учащихся. И я вспоминаю те трудные, но благодатные годы своего ректорства, когда на первой неделе Великого поста, после утреннего богослужения, проповеди и короткого отдыха для студентов, мы собирались вместе с ними в аудиториях малыми группами и обсуждали, в том числе, тематику утренней проповеди.

Эта духовная работа радикальным образом меняла атмосферу духовной академии. Как я шутил в ту пору, общаясь с инспектором, на первой седмице Великого поста можно снимать все посты, отменять весь контроль за дисциплиной, потому что все налаживается само собой, включается некий внутренний механизм самоналадки. И, конечно, он был связан с погружением студентов в эту молитвенную атмосферу, в атмосферу размышлений над темами, которые я предлагал им на проповедях.

Все проповеди записывались студентами на магнитофон; позже я видел какие-то машинописные сборники, но мне никогда не приходило в голову заняться редактированием этих текстов и издать книгу. Потом наступила пора моего служения в Смоленске, но не было ни одного года, начиная с 1975-го, чтобы я не проповедовал Великим постом, особенно в первую седмицу.

Но, как вы видите, в этой книге собраны проповеди только начиная с 2001 года. Это означает, что мне не удалось не только привести в порядок какие-то более ранние записи, но даже найти некоторые из них. А поскольку у нас очень дисциплинированный руководитель Издательства Московской Патриархии, который поставил передо мной конкретную задачу сделать все в обозримый срок, то я просто отобрал магнитофонные записи, которые были в наличии, — то есть, начиная с 2001 года. Не знаю, удастся ли когда-нибудь восстановить все тексты, начиная с 1975 года. Может быть, это технически невозможно, потому что уровень звукозаписи был в то время очень низкий. Но проповеди, произнесенные начиная с 2001 года, изданы, и я благодарю Вас, отец Владимир, за то, что Вы понуждали меня к этому, заставляя вернуться к непростой редакторской работе.

Я очень благодарен тем редакторам, которые работали над текстом, но для меня всегда очень важно сохранять авторский стиль. Конечно, устная речь, та, что сохраняется в магнитной записи, стилистически отличается от той, что записана на бумаге. Когда вы произносите проповедь, не читая текста, определенную роль играют интонации и даже выражение лица человека, и аудитория ясно понимает то, что вы хотите сказать, — не только потому что она рационально воспринимает устный текст, но и потому что она видит и слышит. Этот эмоциональный фактор имеет очень большое значение в проповеди, как и вообще в любой устной речи человека. Но когда вы эту проповедь записываете на бумагу, то там уже нет устной интонации, нет этой атмосферы. Что-то утрачивается — и вот наша задача заключалась в том, чтобы восстановить утраченное.

Для меня, во-первых, было очень трудным сделать всю эту работу в полном объеме из-за нехватки времени, и какую-то часть работы взяли на себя редакторы. Но мне все равно пришлось читать текст и большие куски править. Именно поэтому у нас произошла такая задержка с этим изданием, которое должно было выйти, кажется, в первый год моего Патриаршества, потом перенесено на второй, потом на третий — но, в конце концов, мы эту книгу издали.

Поэтому я благодарю Вас, отец Владимир, и всех сотрудников, которые работали над этим изданием. Дай Бог, чтобы эти тексты послужили в назидание людям. Но главная цель, которую я преследую, как произнося проповеди в храме, так и создавая свои тексты, — чтобы все это будило мысль. Сегодня нет ничего важнее, чем сознательное отношение людей к своей вере. Невозможно повторять какие-то заученные, где-то услышанные чужие фразы. Нужно все пропускать через свой ум и свое сердце. И если какой-то текст, устный или письменный, заставляет человека начать эту сложную, но очень важную работу над самим собой, то это и есть самая высокая награда. Невозможно запомнить все, что написано. Даже начиная читать проповедь, человек уже к концу может забыть, с чего он начал читать. А вот мысли, которые возникают в связи с прочитанным, останутся, может быть, на всю жизнь. Я считал бы самой высокой для себя наградой, если бы кто-то, обращаясь к этим текстам, открыл для себя новое, почерпывая это новое не из самого текста, а из своих собственных размышлений.

Хотел бы поблагодарить Вас, владыка, за высокую оценку этого труда и прошу выразить благодарность всем высоким и уважаемым учреждениям, которые приняли решение о его издании. Благодарю всех за участие в презентации. Спасибо.