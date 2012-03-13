Запрет на ношение крестов – это христианофобия

Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда выразил удивление лояльностью властей Британии, запретивших ношение нательных крестов в рабочее время, по отношению к другим символам, например, гей-символике.

«Решение парламента Великобритании не может не вызывать тревогу, особенно если учитывать существование в современном европейском обществе других тенденций, направленных на раскрепощение человеческих инстинктов. Почему при этом в Великобритании публичная демонстрация своей причастности к гей-культуре считаются нормой, а ношение нательного крестика — нет? Ведь существует же разнообразная символика, связанная с гей-культурой, но попробуйте уволить такого человека, открыто демонстрирующего свою сексуальную ориентацию. Понятно, что он поднимет скандал и наверняка добьется своего восстановления на работе. А чем опасны древние символы христиан, кого они оскорбляют?» — заявил В.Р. Легойда.

Еще одним примером двойных стандартов британского правительства является отношение к сикхам. По словам председателя Синодального отдела, сикхам, даже служащим в полиции Лондона, официально разрешено ношение тюрбана — одного из символов сикхизма.

Он считает решение британских властей «очень тревожным сигналом». Если этот сигнал, по словам В.Р. Легойды, означает невозможность публичной демонстрации принадлежности к христианству, «то кто может поручиться, что завтра власти не скажут: "Пусть здесь будет написано "церковь такая-то", а вот кресты уберите — и не только с куполов, но и вообще любое изображение креста"?» Такое отношение сложно расценить иначе, как проявление христианофобии, примеры которой становятся все более частыми в современном мире. Кроме того, эта ситуация, как считает глава Синодального информационного отдела, «наглядно демонстрирует отказ Европы от своей коренной идентичности».

«И если мы говорим о свободе совести, то почему сталкиваемся с ограничениями? Если же в цивилизованном обществе открытая, неагрессивная демонстрация религиозной принадлежности является невозможной, то возникает вопрос о характере этого общества. Получается, что все разговоры о толерантности и призывы к ней становятся пустым звуком, раз мы не способны жить в добром соседстве, не теряя свою идентичность», — отметил В.Р. Легойда.

По его мнению, суть проблемы сводится «к навязыванию идеи того, что религия — исключительно личное дело каждого».

«Религия никогда в истории не была только личным делом человека, но будучи, безусловно, очень личным делом, всегда имела и общественное, публичное измерение. В противном случае мы заставляем человека оставить его веру в храме или в узком семейном кругу, не позволяем ему мотивировать верой свои поступки в общественном поле. Но это абсурд», — заключил глава Синодального отдела.

Pravoslavie.ru

