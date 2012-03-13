Патриарх Кирилл презентует свою новую книгу

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл представит 14 марта в храме Христа Спасителя свою книгу "Тайна покаяния. Великопостные проповеди (2001-2011)".

В ней содержатся проповеди, относящиеся к Великому посту, когда молитвенно-аскетический подвиг является самым строгим. Основные темы книги - воздержание, покаяние, молитва и милосердие.

Как пишет в предисловии предстоятель, Великий пост предназначен для того, чтобы человек, "живущий в современном сложном мире повседневных дел, забот и обязанностей, мог хотя бы на время приостановить свой жизненный бег, посмотреть на то, что с ним происходит, каково внутреннее состояние его души, идет ли он на Небо, или топчется на месте, а быть может, и сползает в бездну тех или иных пороков, не имея сил вырваться из плена греховных привычек".

"Великий пост есть школа христианской жизни, школа глубокой внутренней работы над самим собой, это уроки самоограничения, это жертва, которую каждый может принести Богу как своего рода десятину года", - подчеркнул он.

Патриарх Кирилл рассказал, что замысел этой книги сложился у него давно.

"Начиная с 1975 года я проповедовал за утренними и вечерними богослужениями первой седмицы Великого поста, встраивая по возможности проповеди в тематические циклы. Большая часть из них не была записана на магнитофон и ныне утрачена. Из того, что сохранилось, для этого сборника отобраны проповеди, которые были произнесены уже в новом, XXI веке", - сказано в предисловии.

Pravoslavie.ru



