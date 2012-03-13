15 марта состоится заседание Священного синода РПЦ
13:56, 13 марта 2012Православие
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В Даниловом монастыре
В четверг, 15 марта 2012 года, под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится первое заседание летней сессии (март-август) Священного Синода Русской Православной Церкви.
Заседание пройдет в Синодальном зале Патриаршей резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре.
Предполагается, что Синод продолжит работу до 16 марта.
Патриархия.ru
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