15 марта состоится заседание Священного синода РПЦ

В четверг, 15 марта 2012 года, под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится первое заседание летней сессии (март-август) Священного Синода Русской Православной Церкви.

Заседание пройдет в Синодальном зале Патриаршей резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре.

Предполагается, что Синод продолжит работу до 16 марта.

Патриархия.ru

