Запрет на пропаганду гомосексуализма должен действовать

Официальный представитель Русской православной церкви убежден, что запрет на пропаганду гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних, введенный в Петербурге законом, должен действовать по всей России.

"Принятый в Петербурге закон поможет оградить детей от информационных манипуляций со стороны меньшинств, пропагандирующих содомию", - заявил глава Миссионерской комиссии при Епархиальном совете Москвы, руководитель информационно-издательского управления Отдела Московского патриархата по делам молодежи, эксперт комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей иеромонах Димитрий (Першин).

Как известно, в минувшее воскресенье губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал поправки в городской закон "Об административных правонарушениях", предусматривающие ответственность за пропаганду среди несовершеннолетних гомосексуализма и педофилии.

Иеромонах Димитрий, который недавно участвовал в общественных слушаниях в парламенте Петербурга, посвященных этому закону, сравнил этот документ с "лежачим полицейским" перед детским садом или школой.

"Упорство, которое проявляют представители сексменьшинств, и их намерение вновь митинговать у детских учреждений показывают, сколь своевременно был принят данный региональный закон, которому, не откладывая, надлежит придать статус федерального, но это уже задача депутатов Госдумы", - подчеркнул представитель Церкви.

По мнению иеромонаха Димитрия, вступающий в силу закон - хороший повод для представителей сексменьшинств и педофилов задуматься "о нравственном измерении их жизни здесь и в вечности", поскольку, согласно церковному учению, "люди, практикующие подобные извращения, Царства Божия не наследуют".

Закон вступит в силу спустя десять дней после его официального опубликования. Согласно документу, пропаганда мужеложества, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних теперь будет караться штрафами в размере 5 тыс. рублей для граждан, 50 тыс. рублей - для должностных лиц, от 250 до 500 тыс. рублей - для юридических лиц.

NEWSru.

