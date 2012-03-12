В Лавре почтили память преподобных отцов Печерских

11 марта, во второе воскресенье Великого поста, в день памяти Собора всех преподобных отцов Киево-Печерских, в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Святой Успенской Киево-Печерской Лавры была совершена Божественная литургия святителя Василия Великого.

Богослужение возглавил наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Ему сослужили: митрополит Черкасский и Каневский Софроний, управляющий делами УПЦ архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан, председатель ОВЦС УПЦ, ректор Киевской духовной академии и семинарии архиепископ Бориспольский Антоний, секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, епископы Нежинский и Прилукский Ириней, Макаровский Иларий, Ивано-Франковский и Коломыйский Пантелеимон, Васильковский Пантелеимон и Дрогобычский Филарет, а также братия Лавры в священном сане.

На Малом входе, по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира, ряд насельников Лавры за усердное служение и в связи с праздником Святой Пасхи были удостоены богослужебных наград.

По окончании Литургии был отслужен молебен преподобным отцам Киево-Печерским.

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