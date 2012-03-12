Многие украинцы являются православными номинально

Украинская Православная Церковь продолжит свою просветительскую деятельность и надеется на дальнейшее расположение своих верующих.

Пресс-секретарь Блаженнейшего Митрополита Владимира протоиерей Георгий Коваленко прокомментировал "Радио-Эра" социологический опрос, согласно которому 83,5% респондентов считают себя православными христианами.

«Этот опрос лишь подтверждает то, что и так знает православная церковь, что большинство нашего народа являются православными, и нашим предстоятелем является Блаженнейший митрополит Владимир. Но в этих опросах есть и другая сторона - есть большой потенциал для церковной просветительской работы, потому что очень много людей являются православными номинально», - отмечает протоиерей Георгий Коваленко.