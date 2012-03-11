Патриарх Кирилл: Сила молитвы способна сдвигать горы

10 марта 2012 года, в канун недели 2-й Великого поста, Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в Стефано-Махрищском ставропигиальном монастыре. По окончании богослужения предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с проповедью, в которой уделил особое внимание значению молитвы.

«Как отдельный человек,– отметил предстоятель, – так и целые общества, страны, народы проходят в жизни через испытания, через скорби, которые иногда отнимают у людей огромное количество сил и физических, и духовных. Не все эти испытания заканчиваются добром: и из отечественной истории мы знаем, что многие из них приводили к трагедиям для народа и для страны. Для того чтобы избежать этих трагедий, мы должны, во-первых, молиться о стране нашей, о народе, о властях и воинстве, крепко уповая на волю Божию. И эта молитва должна особым образом возноситься в наших святых обителях. Главный подвиг, который несут монашествующие, основное их делание есть молитва, молитва за весь мир, молитва за Отечество, за Церковь свою, за тех, кто приходит в обитель, кто просит этих молитв, за самих себя.

«Сила молитвы, – подчеркнул Святейший патриарх, – способна сдвигать горы. Для людей неверующих и малоцерковных это непонятно. Но весь исторический духовный опыт Церкви учит, что молитва есть подлинная, реальная сила, способная изменять жизнь, способная совершать чудеса. А разве не чудом является изменение жизни человека — коренное, радикальное изменение, когда неверующий становится верующим, когда человек, с легкостью грешивший, не сознававший грех, вдруг начинает его осознавать и понимать, что дальше так жить невозможно, когда он силой молитвы сбрасывает с себя греховное бремя и обретает новые силы и новую жизнь? И чем больше людей переживают радость и силу молитвы, близость к Богу, тем светлее, ярче, добрее становится жизнь».

Патриархия.ru