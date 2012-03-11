Глава УГКЦ посетил Владыку Владимира
06:21, 11 марта 2012Православие
0
Передал копию Бучацкого Евангелия
10 марта Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в больнице, где он проходит реабилитацию, принял Главу Украинской Греко-Католической Церкви Святослава (ШЕВЧУКА).
Во время встречи Владыка Святослав рассказал о жизни Украинской Греко-Католической Церкви на современном этапе, а также передал Владыке Владимиру факсимильную копию Бучацкого Евангелия XIII века.
В завершение Владыка Святослав выразил надежду на скорейшую встречу с Митрополитом Владимиром в Киево-Печерской Лавре и пожелал ему скорейшего выздоровления, в частности отметив: «Пусть Господь хранит Вас для нас и дарит Вам здоровье».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter