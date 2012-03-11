Глава УГКЦ посетил Владыку Владимира

10 марта Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в больнице, где он проходит реабилитацию, принял Главу Украинской Греко-Католической Церкви Святослава (ШЕВЧУКА).

Во время встречи Владыка Святослав рассказал о жизни Украинской Греко-Католической Церкви на современном этапе, а также передал Владыке Владимиру факсимильную копию Бучацкого Евангелия XIII века.

В завершение Владыка Святослав выразил надежду на скорейшую встречу с Митрополитом Владимиром в Киево-Печерской Лавре и пожелал ему скорейшего выздоровления, в частности отметив: «Пусть Господь хранит Вас для нас и дарит Вам здоровье».

gazeta.lviv