Митрополит Владимир совершил Божественную литургию

В субботу второй седмицы Великого поста, Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию в больнице, где он в настоящее время проходит реабилитацию.

Его Блаженству сослужили секретарь предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, епископы Александрийский и Светловодский Антоний и Васильковский Пантелеимон.

Во время богослужения, Митрополит Владимир удостоил правом ношения митры клирика Киевской епархии протоиерея Алексея САВЕНКО.

После службы, Блаженнейший Владыка обратился ко всем присутствующим со словами наставления и поздравил с праздником Собора всех преподобных Киево-Печерских.

orthodox.org.ua