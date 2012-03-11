Митрополит Владимир совершил Божественную литургию
05:57, 11 марта 2012Православие
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Поздравил с праздником
В субботу второй седмицы Великого поста, Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию в больнице, где он в настоящее время проходит реабилитацию.
Его Блаженству сослужили секретарь предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, епископы Александрийский и Светловодский Антоний и Васильковский Пантелеимон.
Во время богослужения, Митрополит Владимир удостоил правом ношения митры клирика Киевской епархии протоиерея Алексея САВЕНКО.
После службы, Блаженнейший Владыка обратился ко всем присутствующим со словами наставления и поздравил с праздником Собора всех преподобных Киево-Печерских.
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