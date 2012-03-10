В Украине издадут книгу о святой Марии Египетской

В ближайшее время свет увидит книга «Житие преподобной матери нашей Марии Египетской» на украинском языке. Книга издается по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и рекомендована к печати рецензионной комиссией Украинской Православной Церкви, сообщает Православие в Украине.

Издание готовит столичный приход святителя Спиридона Тримифунтского совместно с издательством «Соборность».

В Украине все связанное со святой Марией всегда было одним из самых любимых домашних чтений. Поэтому книга рассчитана как для чтения в храме, так и для личного прочтения каждому, кто вдохновляется покаянным примером святых.

Рассказ о святой Марии, которую нашел преподобный Зосима в Прийорданський пустыне, была записана патриархом Иерусалимским Софронием в VII в.

Преподобная Мария Египтская - одна из самых великих святых за всю историю христианства. Её образ является примером великого покаяния грешницы и неизреченного милосердия Божего к человеку, поэтому в жизни каждого христианина он чрезвычайно важен.

Недаром чествованию святой посвящено не только первое апреля - день воспоминания о ее упокоении, но и пятое воскресенье Великого поста - последнее воскресенье святой Четыредесятницы, перед которой в четверг отправляется особое утреннее богослужение - утреня с Великим каноном преподобного Андрея Критского, который называется «Мариино стояние». На утрени с поклонами после каждой песни покаянного канона упоминают также и святую Марию из Египта словами: «Преподобная мать Мария, моли Бога о нас».