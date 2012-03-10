УПЦ будет собирать средства на лечение онкобольных детей

Митрополит Днепропетровский и Павлоградский УПЦ Ириней призывает поддержать онкобольных детей. С его благословения 18 марта в Днепропетровском академическом театре русской драмы им. Максима Горького пройдет ежегодный благотворительный вечер «Жить завтра!», посвященный Всемирному дню онкобольного ребенка, сообщает RISU.

Все собранные во время концерта средства его организаторы - Всеукраинская Ассоциация организаций, групп и лиц, работающих с детьми, страдающими онкозаболеваниями («Донор») и СИБТ (Содружество Искусств Благотворительное Общество) передадут на нужды детей, которые лечатся в онкогематологических отделах города.

Помочь Церкви и благотворительным организациям собрать деньги согласились также «звезды» российского кино - актеры телесериала «Братаны» Сергей СЕЛИН, Алексей КРАВЧЕНКО, Надежда БОРИСОВА, Антон ХАБАРОВ и Даниил ВОРОБЬЕВ. В концерте также примут участие трио «S-KLASS», концепт хор «HORizma», театр КВН ДГУ - кабаре «Веселый песец», дуэт «Монте Карло» и др.

Все артисты, отмечает Православие в Украине, технические службы театра, и люди, помогающие в организации, отказались от своих гонораров и готовы их передать в фонд помощи больным детям.