Архиепископ Августин посетил Митрополита Владимира в больнице

6 марта Председатель Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины архиепископ Львовский и Галицкий Августин посетил Блаженнейшего Митрополита Владимира в больнице.

Об этом сегодня сообщает сайт УПЦ.

Он доложил Архипастырю о наработках Отдела по вопросам духовно-пастырской опеки военнослужащих в условиях реформирования Вооруженных Сил.

Глава Военного отдела получил Его благословения на совершение паломнических поездок нескольких групп военнослужащих и членов их семей в Успенскую Почаевскую Лавру, на Святую Землю, а также к христианским святыням Западной Европы, в частности: Хитону Господнему (Германия), Терновому венцу Спасителя (Франция), плату Пресвятой Богородицы (Франция), Туринской Плащанице (Италия).