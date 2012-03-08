Мигранты будут изучать русский язык при РПЦ
12:07, 08 марта 2012Православие
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Для легального трудоустройства
Трудовых мигрантов будут учить русскому языку в школах при Русской Православной Церкви.
Такие учреждения Федеральная миграционная служба РФ и Московский патриархат планируют организовать в столице России.
"Мигранты будут изучать здесь русский язык, а также российскую культуру", - сообщают в миссионерской комиссии при епархиальном совете города.
"После этого приезжие из стран СНГ и ближнего зарубежья смогут получить свидетельство, которое поможет им легально устраиваться на работу", - добавили там.
Ранее с предложением обязать мигрантов сдавать экзамены по русскому языку и основам права выступил в своей программной статье премьер-министр РФ Владимир ПУТИН.
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