Мигранты будут изучать русский язык при РПЦ

Трудовых мигрантов будут учить русскому языку в школах при Русской Православной Церкви.

Такие учреждения Федеральная миграционная служба РФ и Московский патриархат планируют организовать в столице России.

"Мигранты будут изучать здесь русский язык, а также российскую культуру", - сообщают в миссионерской комиссии при епархиальном совете города.

"После этого приезжие из стран СНГ и ближнего зарубежья смогут получить свидетельство, которое поможет им легально устраиваться на работу", - добавили там.

Ранее с предложением обязать мигрантов сдавать экзамены по русскому языку и основам права выступил в своей программной статье премьер-министр РФ Владимир ПУТИН.

УНН